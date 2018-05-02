Некоторые блокпосты лишние, а в остальном – ничего не изменится: Жебривский об ООС. Новости

В рамках проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе некоторые блокпосты будут упорядочены, а в работе местных органов самоуправления ничего не изменится. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, во время брифинга в Краматорске по случаю начала операции Объединенных сил заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Очень много, особенно со стороны российского агрессора, звучат различные призывы. Хочу сказать, что на территории, которая не приближена к проведению боевых действий, особенно в жизни людей, ничего не изменится, успокоить людей в этом плане», – сказал он.

«Мало того, как мы и обговаривали, будут упорядочены блокпосты, потому что некоторые блокпосты уже стали лишними и только мешают. В этом направлении будет упрощение и облегчение работы и жизнедеятельности», – добавил Жебривский.

По его словам, органы местного самоуправления будут продолжать свою работу в том же режиме, что и до начала Операции Объединенных сил. «Очень важно будет взаимодействие по линии разграничения. Восстановление инфраструктуры не только в районах, отдаленных от боевых действий, а в приближенных к боевым действиям – это визитная карточка Украины на временно оккупированных территориях», – сказал он.

«То, что мы начали восстановление школ в Авдеевке, в Красногоровке, сейчас на выходе Новолуганка и много других объектов, которые приближены к линии боевых действий, очень важно. И тут нам помощь военных, безусловно будет нужна», – подчеркнул глава Донецкой ОВГА.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля в Донецкой и Луганской областях в связи с завершением АТО и переходом к Операции Объединенных сил будет введен Особый порядок, который будет действовать в зонах безопасности и районе боевых действий. Порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий. Документ определяет три режима пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса – «зеленый», «желтый» и «красный». В рамках ООС на Донбассе будут действовать ограничения в свободе передвижения граждан, изменения коснутся проверок на КПВВ и блокпостах.

Напомним, с 30 апреля на Донбассе началась операция Объединенных сил. Руководство Объединенных сил анонсировало укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и обещает давать отпор вооруженным провокациям противника.

Читайте также: