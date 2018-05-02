В Минсоцполитики опубликовали новые данные по количеству переселенцев. Новости

По состоянию на сегодня, 2 мая, в Украине учтены 1 млн 500 тыс. 186 переселенцев или 1 млн 225 тыс. 470 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 апреля 2018 года в Украине было учтено 1 млн 496 тыс. 713 переселенцев. Таким образом, за 10 дней число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 3473 человека.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 23.04.2018 – Количество переселенцев в Украине продолжает увеличиваться
- на 16.04.2018 – Количество переселенцев из Донбасса растет
- на 2.04.2018 – Переселенцев из Донбасса стало больше
- на 26.03.2018 – В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев
- на 19.03.2018 – Переселенцев в Украине снова стало больше
- на 5.03.2018 – В Украине становится меньше переселенцев
- на 26.02.2018 – В Украине учтены менее 1,5 млн переселенцев
- на 19.02.2018 – Переселенцев из Донбасса стало меньше
- на 12.02.2018 – Количество переселенцев в Украине уменьшилось
- на 5.02.2018 – Количество переселенцев из Донбасса понемногу увеличивается, – Минсоцполитики
- на 29.01.2018 – В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев из Донбасса
- на 22.01.2018 – Количество переселенцев в Украине продолжает расти
- на 15.01.2018 – Переселенцев в Украине стало больше
- на 9.01.2018 – В Минсоцполитики опубликовали данные о количестве переселенцев
- на 18.12.2017 – Количество переселенцев снова увеличилось
- на 11.12.2017 – В Минсоцполитики рассказали, сколько переселенцев в Украине
- на 4.12.2017 – Переселенцев стало меньше почти на 7 тыс. человек
- на 27.11.2017 – Количество переселенцев в Украине продолжает сокращаться
- на 20.11.2017 – За неделю переселенцев стало меньше почти на 6 тыс. человек
- на 13.11.2017 – Количество переселенцев продолжает стремительно сокращаться
- на 6.11.2017 – В Минсоцполитики посчитали переселенцев: Количество ВПЛ резко сократилось
Читайте также:
- После идентификации в Ощадбанке переселенцев на дому теперь не проверяют
- В Донецкой области напомнили, когда проживание переселенцев не проверяют
- Переселенцам: Права ВПЛ при проверке фактического места проживания
- У переселенцев возникла новая проблема с «Ощадбанком»: Как ее решить
- Верховный суд решил: Отсутствие дома переселенца – не основание прекращения пенсий
- Как пенсионеру-переселенцу проверить дату пересечения линии разграничения (Инструкция)
- Переселенцам: Юристы разъяснили изменение порядка проверки места жительства
- Проверки переселенцев в Станично-Луганском районе: Большинство – отсутствовали, некоторые – умерли
Комментарии