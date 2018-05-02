В Минсоцполитики опубликовали новые данные по количеству переселенцев. Новости

По состоянию на сегодня, 2 мая, в Украине учтены 1 млн 500 тыс. 186 переселенцев или 1 млн 225 тыс. 470 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 апреля 2018 года в Украине было учтено 1 млн 496 тыс. 713 переселенцев. Таким образом, за 10 дней число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 3473 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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