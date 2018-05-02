У Наева спросили, появятся ли американские Javelin на Донбассе. Новости

Противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin на вооружении Объединенных сил нет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, во время брифинга в Краматорске по случаю начала операции Объединенных сил заявил командующий Операцией Объединенных сил Сергей Наев.
«Хотел бы подчеркнуть, что я не являюсь руководителем Вооруженных сил Украины. Я являюсь командующим Объединенных сил, поэтому использую только те силы и средства, которые есть в моем подчинении. На данный момент в моем подчинении противотанковые средства Javelin не находятся», – сказал он.
По его словам, появятся ли Javelin на вооружении украинских военных на Донбассе, неизвестно. «Я не могу за это отвечать, я руковожу только тем, что мне передано в подчинение», – заявил Наев.
«Украинские Вооруженные силы начали подготовку этих расчетов (американских противотанковых ракетных комплексов, – прим.) задолго до получения Javelin на территории Украины», – добавил он.
Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.
Напомним, что практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin в Вооруженных силах Украины начнется 2 мая.
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