У Наева спросили, появятся ли американские Javelin на Донбассе. Новости

Противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin на вооружении Объединенных сил нет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, во время брифинга в Краматорске по случаю начала операции Объединенных сил заявил командующий Операцией Объединенных сил Сергей Наев.

«Хотел бы подчеркнуть, что я не являюсь руководителем Вооруженных сил Украины. Я являюсь командующим Объединенных сил, поэтому использую только те силы и средства, которые есть в моем подчинении. На данный момент в моем подчинении противотанковые средства Javelin не находятся», – сказал он.

По его словам, появятся ли Javelin на вооружении украинских военных на Донбассе, неизвестно. «Я не могу за это отвечать, я руковожу только тем, что мне передано в подчинение», – заявил Наев.

«Украинские Вооруженные силы начали подготовку этих расчетов (американских противотанковых ракетных комплексов, – прим.) задолго до получения Javelin на территории Украины», – добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

Напомним, что практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin в Вооруженных силах Украины начнется 2 мая.

Читайте также: