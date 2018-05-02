Над зданием райсовета в Покровске установили железный флаг Украины. Новости

На здании районного совета - райгосадминистрации (РГА) в Покровске (до переименования – Красноармейск) накануне первомайских праздников установили стационарный железный флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба на странице РГА в Facebook.

«30 апреля 2018 года установлен новый Государственный Флаг Украины на здании Покровского районного совета / Покровской райгосадминистрации», – говорится в сообщении.

В ряде открытых источников также сообщается, что конструкция размером полтора на два с половиной метра заменила тканевое полотно, которое быстро выгорало и изнашивалось. Инициатором установки металлической конструкции выступил председатель районного совета Михаил Костюк.

Средства на изготовление флага были выделены из районного бюджета. О сумме и компании-изготовителе железного флага информации пока не было.