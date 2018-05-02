Поезд «Мариуполь-Киев»: Министр инфраструктуры рассказал о планах. Новости

Министерство инфраструктуры Украины и ПАО «Укрзализныця» проводят совещания об ускорении поезда «Киев-Мариуполь» и обсудят целесообразность присоединения к поезду вагона-ресторана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после визита в Донецкую область.

По его словам, поездка в плацкарте в Мариуполь была нормальной. «Путешествие плацкартом Укрзализныци было нормальным, во время инспекции вагонов запах свежей краски, как в анекдоте, не преследовал. Постель свежая и чистая, вагоны помытые, проводники любезные. СВ-вагон новый, после капитального ремонта, купе и плацкарт обычные, просто чистые. Единственное, что смущает – отсутствие кондиционирования (при +27 еще терпимо, выше – точно нет) и туалеты, в унитазе которых видно шпалы (сколько бы ни стоили вакуумные туалеты, так быть не должно). Евгений Кравцов (и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця", – прим.) заверил, что о нашем путешествии узнал уже после отправления поезда и никаких спецмероприятий не предпринимали. Верю, что такое же чистое белье и помытые вагоны будут постоянно», – написал Омелян.

Также по словам министра, с ПАО «Укрзализныця» договорились на следующей неделе провести очередное заседание с общественными активистами, где должны утвердить удобные пассажирские графики курсирования поездов, в том числе ускорение на участке Киев-Мариуполь. «А пока мы проводим совещания, целесообразно добавить к этому поезду вагон-ресторан, чтобы пассажиры смогли после отбытия из Киева в 19:00 и до прибытия в Мариуполь в 11:45 поужинать/позавтракать вкусными блюдами, а не покупать с рук неизвестно что на коротких остановках», – отметил Владимир Емельян.

Напомним, чтобы сократить время путешествия между Мариуполем и Киевом активисты запустили акцию «Поезд на Мариуполь».

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