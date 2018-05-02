В Украину прибыл помощник госсекретаря США. Новости

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл прибыл в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем Twitter.

«Приветствую в Доме Правительства Помощника Госсекретаря США Уэсса Митчелла. Это наша вторая встреча за последние месяцы. На повестке дня наиболее актуальные для нас вопросы: дальнейшее сотрудничество с МВФ, противодействие российской агрессии, а также углубление наших торговых связей», – написал Гройсман.

Скриншот: Twitter Владимира Гройсмана