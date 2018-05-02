Жизнь на линии соприкосновения – чрезвычайно опасна из-за военных действий, – правозащитница. Новости

На Донбассе жизнь на линии соприкосновения, особенно в 5 км от нее, является чрезвычайно опасной из-за военных действий. О жизни людей на линии соприкосновения рассказала руководитель проекта «Адвокация и правовая помощь ВПЛ» Благотворительного фонда «Право на защиту» Мария Алексеенко (на фото) в эфире «Громадського радио». Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба фонда.

По ее словам, вторая проблема – это разрушенная инфраструктура, например, транспортная система, которая функционирует хуже, чем в других населенных пунктах. Это и недостаток доступа к социальным инфраструктурам, медицинским учреждениям и т.д.

Также, как сообщила Алексеенко, сюда не всегда приезжает «скорая». «В некоторых населенных пунктах для того, чтобы получить медицинскую помощь, необходимо ехать в другой населенный пункт или ждать, чтобы приехала врач или медсестра по определенному графику», – сказала она.

Правозащитница рассказала, что в ходе мониторинга сотрудники фонда общаются с местным населением. «Мы знаем, что не всегда отношения (с украинскими военными, – прим.) являются легкими, потому что есть определенные ограничения въезда-выезда, а также ситуации, когда военные формирования находятся близко к гражданской инфраструктуре, и это больший риск для безопасности людей. Потому что когда идут военные действия, выстрелы будут нацелены на эти военные формирования. Также есть случаи, когда военные занимают жилье, и не всегда решается вопрос оплаты коммунальных услуг. Хозяева могут возвращаться и сталкиваться с проблемой, когда им нужно платить за то, чем не пользовались», – говорит Алексеенко.

По ее словам, сейчас правозащитники работают над несколькими вопросами, чтобы помочь мирным жителям. «Первое – это вопрос разрушенного жилья. Этот вопрос становится достаточно остро, так как за 2 года конфликта он до сих пор на законодательном уровне не урегулирован. И единственный способ людям попробовать компенсировать убытки, которые были нанесены конфликтом, идти по судебной процедуре. А это большие цифры – 10 тыс. домов из 40 тыс. разрушенных остаются не реконструированными. Наша практика показывает, что были и положительные, и отрицательные решения, а также два решения вступили уже в силу, и мы пытались осуществить их выполнение, то есть человек должен получить около 600 тыс. грн компенсации, как решил суд. Но пока мы от Государственного казначейства Украины получили отписку, что они должны это компенсировать и нет такого законодательства, которое бы обусловливало компенсацию с их стороны. Сейчас эти дела находятся в Верховном суде, и мы сейчас ожидаем решения», – рассказала Алексеенко.

Она добавила, что у людей на линии соприкосновения, а также жителей неподконтрольных территорий, есть спрос на информацию, но доступ к украинскому телевидению и радио ограничен. «Есть много организаций, которые пытаются удовлетворить этот спрос на информацию. Спрос есть. И даже мы наблюдаем большой спрос на газеты на КПВВ. То есть люди, которые проживают на неподконтрольных территориях и путешествуют, очень активно берут газеты, читают их и забирают с собой. Поэтому важно работать в этом направлении и доносить информацию», – подытожила правозащитница.

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