На Донбассе увеличат число школ для дистанционного обучения . Новости

Количество школ для дистанционного обучения детей, проживающих на неподконтрольной территории Донбасса, буде увеличено. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, во время брифинга в Краматорске по случаю начала операции Объединенных сил заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«На самом деле у нас работают 5 школ по дистанционному образованию. Существенно увеличилось число детей, которые обучаются на временно неподконтрольной территории. И хочу сказать, что там сейчас даже есть некоторы дефицит учителей украинского языка, и родители нанимают тех, кто может помочь выучить украинский язык и литературу», – сказал губернатор.

По его словам, на сегодняшний день по дистанционному обучению уже около 3 тыс. детей с временно неподконтрольных территорий в этих 5 школах учатся. С 1 сентября мы планируем увеличить количество как раз тех школ, в которых будут заниматься дистанционно.

Жебривский также отметил, что на КПВВ въезда и выезда, начиная с мая будут подготовлены листовки о том, что в украинских вузах будет увеличено число мест для абитуриентов из наподконтрольных территорий. «На сегодняшний день на КПВВ, начиная с мая, мы готовим такие листовки, где будет четко указано о том, что в украинских вузах для детей-выпускников с временно оккупированных территорий увеличено количество бюджетных мест для того, чтобы они могли учиться в украинских вузах», – уточнил Павел Жебривский.

Он также отметил, что с каждым годом число желающих обучаться в украинских вузах с неподконтрольной территории растет. И важным вопросом остается решение проблемы получения такими детьми украинского ID-паспорта, который будут решать совместными усилиями.

Ранее сообщалось, что линию разграничения на Донбассе пересекают школьники: одни дети ходят учиться на неподконтрольную украинским властям территорию, а другие, наоборот, оттуда идут в школы на подконтрольную территорию.

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