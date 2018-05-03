Операция «Прощай, субсидия», или Кабмин опять ужесточил…. Новости

Правительство Украины на своем внеочередном заседании 27 апреля вновь внесло изменения в программу назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения. Естественно, в сторону дальнейшего их ужесточения. По расчетам правительственных экспертов, новшество позволит попытаться «стряхнуть» с получения субсидий еще примерно 15-20% украинских семей, которые сейчас их получают. Как говорится, ничего личного. Экономика должна быть экономной. А слабая экономика – экономной втройне.

Новые правила предоставления жилищных субсидий населению, по сути, уже вступили в силу с 1 мая 2018 года.

Комментируя решение, в правительстве отметили, что «те, кто действительно будет нуждаться в помощи, будет получать ее и в дальнейшем. Однако люди, которые просто скрывают свое состояние, не смогут пользоваться программой и паразитировать за счет налогоплательщиков».

Главная ошибка

По большому счету, такой шаг Кабмина был более чем ожидаем. Логика действий тут предельно проста и понятна. Сначала правительство в несколько раз подняло тарифы практически на все жилищно-коммунальные услуги для увеличения поступлений в бюджеты. Чтобы подобное действие не вылилось во всенародные коммунальные бунты, всем украинцам предложили оформить соответствующие субсидии. Причем, иногда такие субсидии покрывали до 90% выросших коммунальных платежей.

Естественно, в таких условиях население восприняло рост тарифов достаточно спокойно. Ведь, в результате, оно все равно платило за коммуналку почти столько же, как и до повышения. Однако правительство не учло, насколько большим в условиях кризиса окажется спрос на субсидии…

Впрочем, некоторые эксперты изначально предупреждали, что вторым актом этого действа неизбежно будет постепенное ужесточение условий предоставления субсидий населению.

«Правительство изначально допустило фатальную ошибку, когда само загоняло народ под субсидии. Вспомните: какой канал ни включи – везде реклама субсидий! Листовки в метро и маршрутках – оформляйте субсидии! Но скоро в правительстве поняли, что чтобы всем желающим эти субсидии выплачивать, нужно где-то брать деньги. А деньги – это налоги, от которых украинцы массово убегают. Поэтому сейчас правительство уже лихорадочно пытается сократить количество субсидиантов, и, соответственно, расходы на субсидии. Потому что денег просто нет», – заявил экс-министр ЖКХ, председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко.

«С самого начала вся эта затея с субсидиями была ошибкой. Да, механизм субсидий эффективно используют во многих странах мира. Но чтобы он мог нормально функционировать и не разорил государство, получать их должно не больше 10%, максимум – 20% семей, а не 50%, как сейчас в Украине. Вот субсидии для правительства и стали огромной проблемой. Но отменить они их не могут. Слишком непопулярное решение. Вот они и ищут всякие лазейки – как уменьшить количество субсидиантов», – считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Да и в конце концов, ну не для того же правительство повышало коммунальные тарифы населению, чтобы самому их и оплачивать через субсидии?

Сама динамика процесса шла по вполне понятному пути. Если в 2014 году субсидии на оплату услуг ЖКХ оформили лишь 450 тыс. украинских семей, то, после того, как 1 июля 2016 года в Украине прошла очередная волна повышения тарифов, на 2017 год субсидии уже оформили и получали… 7,5 млн семей. Или ровно половина всего населения страны. Это официальные данные статистики. Расчеты министерства труда и социальной политики показывали, что их и вовсе… 9 млн семей или 60% населения.

Раздали? Собрать назад!

Поэтому именно минувший 2017 год стал переломным. Хотя началось все еще в 2016 году. 8 сентября 2016 года Кабмин принял постановление «О внесении изменений в Положение о порядке назначения и предоставления субсидий».

Документ устанавливал, что если среднемесячный доход совершеннолетнего члена семьи за предыдущий год ниже прожиточного минимума, то при начислении субсидии он все равно будет считаться прожиточным минимумом – на тот момент 1450 грн. Это касалось и студентов, которые не получали стипендию. За счет таких студентов доходы их семей сразу заметно увеличивались. Конечно, это были виртуальные доходы, но они позволяли лишать субсидий вполне конкретные семьи.

Также постановление говорило, что при расчете субсидии для безработных считается, что они… получают доход в два прожиточных минимума, т.е. на тот момент – 2900 грн. Это была серьезная экономия для государства. Ведь на тот момент в Украине насчитывалось около 1,75 млн безработных. Их семьи также в большинстве своем лишились субсидий.

«Мы отреагировали на ситуацию с получателями субсидий с теневыми доходами и увеличили базу начислений субсидий для людей работоспособного возраста, которые нигде не работают и не находятся на учете в центре занятости», – пояснил тогда этот шаг вице-премьер Павел Розенко.

Кстати, для солдат срочной службы, если они зарегистрированы по месту проживания семьи, претендующей на субсидию, также был установлен условный доход в половину прожиточного минимума т.е. на тот момент в 725 грн в месяц. Здесь, как говорится, без комментариев.

Параллельно с этим, начался другой процесс – верификация субсидий. Но он себя не оправдал. В результате жилищных субсидий лишилось лишь около 70 тыс. семей. Подавляющее большинство потеряло их из-за… сдачи жилья в наем или аренду, занятия репетиторством, нелегальным извозом или торговлей на рынке урожаем из собственного сада или огорода.

«Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий на конец отопительного сезона 2017 года, то выходили на 8-9 млн домохозяйств. По факту на январь 2017 года их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но не захотели заниматься ее оформлением. Сейчас же получателей субсидий 6,6 млн, т.е. их количество уменьшилось на 900 тыс. Я прогнозирую, что на 1 января 2018 года субсидии будут получать около 5 млн украинских домохозяйств», – заявил в мае прошлого года министр труда и социальной политики Андрей Рева.

Подключить нормы потребления

Чтобы достигнуть желаемого, с 1 мая 2017 года вступили в силу новые правила назначения субсидий на услуги ЖКХ для населения. Основание – изменение в постановление правительства «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для компенсации затрат на оплату услуг ЖКХ, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Правительство снизило социальные нормы потребления тепла, а также газа и электроэнергии, используемых для обогрева жилья в отопительный период. Нормы газа были снижены с 5,5 до 5 куб. м, а электроэнергии – с 65 до 56 кВт-ч в месяц на кв. м отапливаемой площади. Нормативы потребления тепловой энергии для централизованного теплоснабжения абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета, уменьшены с 0,0548 до 0,0431 Гкал на кв. м отапливаемой площади в месяц. Попутно были снижены коэффициенты для определения размера субсидий. Все это заметно уменьшало сами субсидии.

Кроме того, отопительный сезон в Украине был сокращен на целый месяц. До этого он был с 1 октября по 30 апреля, после – с 15 октября по 15 апреля. Также по новым правилам, право на получение субсидии и ее размер определялись не по среднемесячному доходу семьи за прошедший год, а по среднемесячному доходу за четыре квартала. Такой шаг позволял быстро прекратить выплачивать субсидии тем, кого коснулось повышение минимальной зарплаты до 3200 грн в месяц.

И, наконец, по новым правилам, с 1 мая 2017 года субсидия уже не назначалась, если у субсидианта был долг по оплате услуг ЖКХ в 2 или более месяца. Впрочем, долг можно было быстро погасить или реструктуризировать. Иначе субсидии за какое-то время терялись.

Пикантность ситуации в том, что все это дало парадоксальный эффект. По данным Госстата Украины, в январе-декабре 2017 года за жилищно-коммунальными субсидиями обратилось… более 8,2 млн семей. Назначены же субсидии и вовсе 8,8 млн семей (некоторые обратились еще в 2016 году).

Примечательно, что в Донецкой области субсидии получали более 440 тыс. семей. Это пятый результат среди регионов. Рекордсменом же стала Харьковская область с результатом почти 607 тыс. семей.

Очередное «обрезание»

Следующий шаг правительства просчитывался легко. И он состоялся. С 1 мая 2018 года условия предоставления жилищно-коммунальных субсидий были опять ужесточены. Теперь субсидию назначать не будут, если:

в собственности семьи есть авто, которому менее пяти лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты населения),

если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м (кроме детских домов семейного типа и приемных семей).

Кроме того, людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, но не зарегистрированным как безработные, органы соцзащиты будут считать доход три прожиточных минимума - 5286 грн – автоматически.

Меняются и социальные нормы потребления. С 1 мая 2018 года социальная норма на газовое отопление составит уже 4,5 куб. м на кв. м площади, а электроотопления – 30 кВт-ч на кв. м площади. Причем, при назначении субсидии на сверхурочную площадь жилья норма может быть увеличена не больше чем на 30%.

Не обделили вниманием и переселенцев. Теперь они смогут оформить субсидию без договора аренды жилья. Они просто подают заявление и декларацию. Заявление станет поводом для… обследования материально-бытовых условий ВПЛ инспектором. Акт обследования будет основанием для назначения субсидии.

Кстати, об аренде жилья. По новым правилам, доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, претендентам на субсидию теперь также необходимо будет указывать в декларациях о доходах – в новой графе «другие доходы».

Какой ожидается от всего этого результат? «В связи с введением новых правил начисления субсидий около 15-20% украинцев-получателей субсидий должны будут обратиться в региональные управления социальной политики для переоформления выплат. Автоматический перерасчет коснется лишь тех, кто за отчетный период не приобретал предметы роскоши (автомобили) или семьи, в которых нет работоспособных членов, декларирующих нулевые доходы», – сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Министерства труда и социальной политики Виталий Музыченко.

«Должен остаться только один…»

Некоторые эксперты считают, что подавляющее большинство из тех самых 15-20% субсидиантов, которые должны обратиться для переоформления выплат, свои субсидии потеряют.

«В течение 2017 года 8 млн украинских семей обратились за субсидиями. В новых правилах предусмотрено больше стимулов для того, чтобы наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали», – косвенно подтвердил этот тезис Виталий Музыченко.

А еще Верховная Рада собирается существенно расширить полномочия социальных инспекторов, которые будут проверять материальное положение получателей субсидий. Отказ впустить инспектора будет автоматически означать прекращение выплаты субсидии.

Предполагается, что такой инспектор будет иметь право приходить с проверками в дома жильцов, получающих или претендующих на получение субсидии. Также он сможет получать данные из банков (наличие счетов и размер вкладов), БТИ (наличие неучтенной и незадекларированной жилплощади), сервисного центра МВД (наличие авто), миграционной службы (пересечение границы и линии разграничения) и т.д. То есть знать о субсидианте практически все…

В принципе, большинство экспертов считает, что попытки различными способами резко сократить количество получателей жилищных субсидий правительство будет предпринимать упорно и регулярно, до тех пор, пока количество субсидиантов не снизится до 10% семей, то есть 1,5 млн домохозяйств.

Остальные должны будут расстаться с жилищной субсидией. И дело здесь не в том, что они ее на заслуживают. Дело в том, что на выплату им субсидий банально нет денег…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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