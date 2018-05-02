На Донетчине женщина пыталась пересечь КПВВ за взятку в 500 грн. Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» за 500 грн женщина пыталась пересечь линию разграничения на автомобиле по недействительной доверенности. Об этом сегодня, 2 мая, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.
«На КПВВ "Гнутово" по маршруту Донецк – Мариуполь прибыла гражданка Украины на автомобиле марки ЗАЗ. При проведении контрольно-проверочных мероприятий женщина предложила пограничникам неправомерную выгоду в размере 500 грн за то, чтобы они осуществили оформление авто, на котором она передвигалась по недействительной доверенности (с истекшим сроком действия)», – написала Карпиленко.
По ее словам, по данному факту сотрудникам Национальной полиции направлено уведомление о возможных признаках совершения преступления по ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Гражданка была передана сотрудникам полиции.
Фото: Facebook / Валерия Карпиленко
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