МОМ зовет молодежь Донбасса в летнюю школу «Вместе к успеху». Дедлайн – 21 мая. Новости

Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей и интересующихся социальными проектами, принять участие в очередной учебной молодежной летней школе «Вместе к успеху». Об этом сегодня, 2 мая, сообщается на странице организации в Facebook.

«Насыщенная программа семидневной Школы поможет участникам узнать больше о безопасной миграции, противодействии торговле людьми, культурном многообразии, гендерном равенстве, здоровом образе жизни и активной общественной позиции», – отмечают организаторы.

Сотрудники МОМ проведут интерактивные тренинги и мастер-классы. «Молодые люди будут развивать свой лидерский потенциал, умение самопрезентации, работы в команде и много других навыков, необходимых для реализации поставленных целей. Уже во время занятий, в сопровождении квалифицированных специалистов каждый участник сможет разработать собственный социальный проект, а в дальнейшем, при поддержке Представительства МОМ в Украине, и реализовать его в своей громаде», – сообщают организаторы.

Кроме интенсивного обучения, участников Школы ждут занятия спортом на свежем воздухе, творческие мастер-классы, кинопросмотры, квесты, развивающие игры и музыкальные вечера.

Молодежная летняя школа «Вместе к успеху» пройдет с 6 по 12 августа 2018 года в комплексе «Пуща Лесная» вблизи Киева. Расходы на проезд, проживание и питание покрывают организаторы.

Чтобы подать заявку на участие в Школе, необходимо заполнить регистрационную форму и отправить ее на электронный адрес iomkyivYMS@iom.int до 21 мая 2018 года.

Организаторы сообщат отобранным участникам об участии в Школе до 4 июня 2018 года.

За дополнительной информацией обращайтесь в Представительство МОМ:

iomkyivYMS@iom.int;

или по телефону (044) 568 50 15.

Контактные лица – Елизавета Блинова, Анна Чернявская.