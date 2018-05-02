В Донецке на Первомай горел лес в урочище «Широкое». Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке случился пожар на территории ГП «Донецкое лесное хозяйство» в урочище «Широкое». Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Возгорание в смешанном лесу урочища случилось в обеденное время 1 мая. До приезда спасателей огонь успел уничтожить сухие ветки и кустарники на площади более 120 квадратных метров, а также сухую низовую подстилку на площади 800 квадратных метров. «Для ликвидации происшествия было задействовано 5 спасателей и 1 единица спецтехники», – говорится в сообщении.

Еще один лесной пожар «ДНР» случился 30 апреля в неподконтрольном Торезе. Горел лиственный лес, относящийся к ГП «Торезское лесное хозяйство», урочище «Севастьяновка». Огонь уничтожил лиственную подушку площадью 0,3 гектара.