Как освобожденный Северодонецк встретил первых переселенцев. Новости

В Луганской области зарегистрировано почти 400 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), почти 51 тыс. из них проживает в Северодонецке. Ежедневно им помогают социальные работники профильного управления горсовета. О работе с первыми переселенцами рассказал заместитель начальника Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Северодонецкого городского совета Сергей Терешин.

По его словам, с первыми переселенцами работники УТСЗН столкнулись после освобождения Северодонецка. «К нам начали ехать люди из соседнего Лисичанска, который значительно пострадал от обстрелов. Мы встречали их, сажали в автобусы и развозили по отелям и общежитиям. Также организовывали для них горячее питание. Это ужасное зрелище, когда приезжает мать с ребенком, уже в Северодонецке, услышав взрыв где-то за городом, пригибается, пытаясь спрятаться под автобусом», – вспоминает Терешин.

После освобождения Лисичанска туда начали возвращаться те переселенцы, жилье которых уцелело. Остальные осталась и до сих пор живут в Северодонецке. «Чуть позже сюда начали ехать переселенцы из Луганска, Первомайска, Стаханова. Неравнодушные горожане приносили им продукты, одежду, средства личной гигиены. В сентябре 2014 года Северодонецк стал областным центром, сюда перевели все департаменты, сюда приехали переселенцы-госслужащие. А в октябре появились первые постановления Кабмина о ВПЛ», – добавил Терешин.

Он рассказал, что самая большая проблема, о которой говорят сотрудники УТСЗН, касается законодательства. «Нас возмущает привязка пенсии к справке ВПЛ, а также проверка фактического проживания переселенца. Конечно, для переселенцев значительной проблемой также является отсутствие своего жилья и работы с нормальной заработной платой. Помню, как осенью 2014 года ко мне пришла коллега – она ​​работала председателем сельсовета в Луганской области. Это поселок сильно пострадал, его обстреливали с обеих сторон. Во время непродолжительного затишья женщина вместе с семьей уехала в Северодонецк. Дома у них остался аграрный бизнес, а здесь в свои 50 лет супругам пришлось все начинать сначала», – рассказал Терешин.

Также он отметил, что в Северодонецке к переселенцам нет предубеждения.

По материалам программы «Советник по вопросам ВПЛ»

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