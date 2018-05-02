В Кременной начали строительство нового водопровода за деньги Евросоюза. Новости

В Кременной (Луганская обл.) стартовали работы по замене водопроводной сети, которой более полувека. Город выиграл грант Европейского союза «Улучшение доступа к воде в пострадавшей от конфликта громаде» на 57 млн грн.

По словам мэра Кременной Юрия Прокопенко, за эти деньги должны заменить 53 км труб. «Нам нужно до осени, пока погода позволяет, закончить строительство всех водоводов», – отметил он.

Как рассказал Прокопенко, сейчас в городе работают четыре бригады ремонтников.

Фото: скриншот видео

«Согласно требованиям Европейского союза, мы перечислили аванс 30%, который полностью пошел на закупку материалов, а оставшиеся 70% мы перечисляем по факту выполнения работ. Сегодня закуплены материалы, которых хватит до конца мая», – пояснил куратор проекта Александр Стеценко.

Фото: скриншот видео

По материалам видеосюжета «UA: Донбас». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»