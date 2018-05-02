Открытие автомобильного КПВВ на Луганщине с украинской стороны готово полностью. Новости

Автомобильный КПВВ «Золотое» на Луганщине полностью подготовлен к работе и может квалифицированно обслуживаться на пропуск граждан, но противоположная сторона не дает на это согласия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, во время брифинга в Краматорске по случаю начала операции Объединенных сил заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«Что касается идеологической безопасности, то здесь мы действительно проигрываем, потому что в день есть от 6 до 10 тысяч людей, которые переходят Станицу Луганскую. Я эту дорогу называю дорогой ада, потому что это даже пешеходным пунктом не назовешь, так как там надо спуститься и подняться по трапам. Это продолжается уже на протяжении 4 лет. И уже ровно 2 года, как подготовлен пункт пропуска "Золотое", который может и принимать, и пропускать, то есть он может полностью квалифицированно обслуживаться, но, к сожалению, сторона та, невзирая на то, что этот вопрос более 30 раз поднимался на Минских встречах, но до сих пор вопрос не решен», – сказал Юрий Гарбуз.

Кроме того, представитель Госпогранслужбы подтвердил, что пограничники в любое время готовы осуществлять пропуск через контрольно-пропускной пункт «Золотое» – материальная база подготовлена, специалисты подготовлены, есть все, чтобы начать пропуск.