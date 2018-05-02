Семья переселенцев живет в парке Мариуполя (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) с наступлением тепла семья переселенцев из Луганской области переехала жить в Приморский парк.

По словам местных, здесь живут минимум 4 человека. В теплое время года люди живут прямо под открытым небом. Любопытных прохожих сторонятся.

Тюки с вещами и обувью, книги, импровизированная ванная комната и огромный рыжий кот. Семья переезжает в парк не впервые. Они жили здесь и в ноябре прошлого года. По информации одного из городских сайтов, документы сгорели во время обстрела, восстановить их не смогли. Зимовали на даче в Зинцевой балке, а в городском центре для лиц без определенного места жительства, расположенном в пер. Банный, 5, пара жить не хочет.

Как рассказала женщина, они – семья переселенцев из Стаханова (после переименования Кадиевка, Луганская обл.).

Переселенка просила журналистов их не снимать, т.к. в прошлый раз, осенью, их отсюда выгнали. «Нас просто выгонят, и все. Приехала милиция, спалили все подряд», – сказала она.

Места для проживания бездомные выбирают укромные – скрытые от посторонних глаз. Чтобы их найти, нужно пробраться вглубь парка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

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