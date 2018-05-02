Переселенка-ветеран труда полгода отстаивала пенсию в суде. Новости

В Сумах переселенка из Луганской области через суд добилась восстановления пенсии. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ).

Так, госпожа Т., 1942 года рождения, ранее проживала в Кировске (после переименования Голубовка, временно неподконтрольная украинской власти территория Луганской обл.). Женщина едва передвигается с помощью стареньких ходунков. Она – ветеран труда, всю жизнь тяжело работала в шахте, часто на самых сложных участках: кувалдой разбивала каменный уголь, вручную очищая его от породы, в результате чего сейчас имеет поврежденные пальцы и ладони. Затем она получила инвалидность, вышла на заслуженный отдых, а после смерти мужа оформила пенсию в связи с потерей кормильца. «С началом вооруженного конфликта вынуждена была, как тысячи других пенсионеров, которых государство бросило на произвол судьбы, приспосабливаться к условиям получения единственного источника к существованию», – отмечают правозащитники.

В сентябре 2017 года территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) перестал выплачивать ей пенсию, использовав как основание для прекращения начисления пенсии решение комиссии по вопросам назначения/восстановления социальных выплат ВПЛ – о прекращении всех видов социальных выплат переселенке из-за отмены справки ВПЛ на основании подп. 4 п. 12 Порядка осуществления контроля за проведением соцвыплат ВПЛ по месту их фактического проживания (пребывания), утвержденного постановлением Кабинета министров Украины №365 от 08.06.2016 года.

Женщина была вынуждена обратиться за помощью в октябре 2017 года в общественную приемную УХСПЧ в Сумах. «Вследствие неправомерных действий Сумского объединенного управления Пенсионного фонда она не получала денег с сентября прошлого года. Поэтому женщина оказалась в очень трудном материальном положении», – отметили правозащитники.

В интересах госпожи Т. юристы приемной подготовили и направили в Ковпаковский районный суд города Сумы административный иск к ответчику – территориальному органу ПФУ со следующими требованиями: признать противоправными действия территориального органа ПФУ в Сумской области о прекращении начисления и выплаты пенсии; обязать восстановить начисление и выплату пенсии, а также оплатить задолженность, которая возникла с момента прекращения начисления и выплаты пенсии. Суд первой инстанции решил дело положительно – иск пенсионерки удовлетворен в полном объеме. Апелляционная жалоба территориального органа ПФУ на постановление суда была оставлена без удовлетворения, а решение суда – без изменений.

Отмечается, что несмотря на то, что решение суда первой инстанции было принято в порядке сокращенного производства, юристы Сумского объединенного управления ПФУ Сумской области решили дойти до Верховного суда и составили кассационную жалобу на постановление Ковпаковского районного суда города Сумы.

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 23.02.2018 года принял решение отказать в открытии кассационного производства из-за того, что судебное решение не подлежит кассационному обжалованию.

Об окончании долгой судебной тяжбы женщина узнала в апреле 2018 года.

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