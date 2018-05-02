Полное безвластие: Жизнь людей в прилегающих к Донецку населенных пунктах. Новости

С начала вооруженного конфликта в прилегающих к Донецку населенных пунктах люди живут без местной власти, без регистрации в полностью разрушенных поселках. По документам несколько тысяч жителей Водяного, Северного и Песок ездят в райсовет в Очеретино. Поэтому просят присоединить их к более близкому – Первомайскому.

Так, до вооруженного конфликта в Водяном проживало более 300 человек. Село подчинялось местной власти в Песках. Сейчас здесь осталась каждая третья семья. Пустые улицы, брошенные дома, ни одного магазина. «Сейчас, месяца как два, начала приезжать автолавка. У нас же здесь ни магазина, вообще ничего нет. Ближайший магазин – в Первомайском. Кто туда поедет? А тут старики», – говорит жительница Ирина.

Другая жительница Галина рассказала, что в ее паспорте стоит регистрация в сельском совете, который не работает. Выписаться по необходимости из Песок, по словам женщины, юридически не смогла бы. Из-за вооруженного конфликта оставила дом. Теперь живет неподалеку – в Первомайском. «Наш поселок нигде не отражен. Вообще нигде. Мы вообще нигде не существуем, как разрушенный поселок. У нас нет на руках никаких актов о разрушениях. Нам их никто не делает. Нам всем дали ответы, что поскольку идут боевые действия, выезд комиссии туда не возможен», – сказала Галина.

Пески – бывший центр власти для прилегающих Водяного, Северного, и временно неподконтрольного украинской власти Лозового. Элитный поселок со школой, детским садом и больницей теперь существует только на карте. Годы боевых действий превратили его в руину. Когда-то здесь жили 2,5 тыс. людей. Теперь – только 10. И ни одного целого здания. «Депутатский корпус распался. Председателя сельсовета нет. Тут – полное безвластие. В 2016 году мы писали письма о создании Военно-гражданской администрации. Собирали подписи. Было две попытки у нас. И райадминистрация писала. Было все отклонено. Сказали – нецелесообразно», – рассказал координатор Авдеевского штаба гуманитарной миссии Родион Лебедев.

Присоединить населенные пункты могут к соседнему Первомайскому. Это ближе, чем ездить в райсовет в Очеретино. «Жители этих населенных пунктов обращаются в районную администрацию. Там находятся все наши районные службы – управление соцзащиты, Пенсионный фонд. Мы готовы. Сельский совет у нас работал и продолжает работать. Будем решать вопрос, я так понимаю, прописка-выписка», – сообщил председатель Первомайского сельского совета Андрей Буховец.

В областной администрации присоединить села к Первомайскому пообещали в течение нескольких месяцев, как только соберут подписи с согласием местных жителей и на этой основе подготовят соответствующее распоряжение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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