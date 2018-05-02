Миротворцы не должны стать «фиговым листом» России. Новости

На данный момент происходит поиск подходов, которые бы базировались на фундаменте ООН, по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сегодня, 2 мая, заявил заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии ВЕСС Митчелл (на фото) на брифинге в Киеве, передает « УНН » .

«Я думаю, что мы четко заявили, что речь идет не о конфликте, а это продолжается война. И мы делали все усилия, чтобы дать возможность дать такой подход, с которым бы согласилась Россия. Мы ищем подходы, которые бы базировались на подходах организации ООН, касающихся миротворческих операций. И не хотим создавать усилия, чтобы они стали очередным "фиговым листком", которым Россия прикроется для того, чтобы в дальнейшем консолидировать то, что они установили в оккупированной части Донбасса», – заявил он.



Митчелл отметил, что двери в этом направлении открыты и выбор за президентом России. «И пока он не выберет мир, не станет на сторону мира, мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы стоимость тех действий, которые предпринимает Россия становились все дороже и дороже для них», – добавил Митчелл.