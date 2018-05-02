На Луганщине за вымогательство взяток будут судить сотрудников Укртрансбезопасности. Новости

В Луганской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудников Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) в Луганской области за вымогательство и получение взятки. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
«Следователями прокуратуры Луганской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении сотрудников Укртрансбезопасности, работника полиции и гражданского лица за совершение последними уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды, совершенное группой лиц)», – говорится в сообщении прокуратуры.
Как отмечается, было установлено, что злоумышленники организовали преступную схему вымогательства взяток от предпренимателей, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками, за беспрепятственную работу, а также за непринятие мер при нарушениях законодательства.
«В частности, правоохранителями задокументированы факты, что в период с апреля по ноябрь 2017 года старшие государственные инспекторы отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте Управления Укртрансбезопасности в Луганской области, сотрудник Управления превентивной деятельности ГУНП в Луганской области, а также гражданское лицо-посредник требовали и получили от 2-х перевозчиков неправомерную выгоду в сумме 82 тыс. грн (в среднем от 4-6 тыс. грн за 1 маршрутный автобус и 1 грузовик ежемесячно)», – уточняется в сообщении.
В ноябре 2017 года при получении правонарушителями очередного ежемесячного транша в сумме 20 тыс. грн злоумышленники были задержаны правоохранителями.
По информации прокуратуры, в данный момент обвинительный акт направлен в суд. Как уточняется, санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.
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