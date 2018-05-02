В Донецкой области растут зарплаты. Новости

На Донетчине в марте этого года средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций составила 8 927 грн и превысила средний показатель по Украине на 6,5% (8 382 грн)*. По сравнению с февралем 2018 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 6,2%, а по сравнению с мартом 2017 года – на 25,5%. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 5,2%, а по сравнению с февралем 2017 года – на 9%.

Регион по-прежнему занимает второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в марте был в Киеве – 13 388 грн, самым низким – в Тернопольской области, где он составил 6 394 грн).

Согласно данным статистики, наиболее высокооплачиваемыми в марте этого года были работники машиностроения (11 888 грн), угольной промышленности (10 984 грн), металлургического комплекса (10 599 грн), сферы государственного управления (10 439 грн), предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (10 259 грн).

От 9 до 10 тыс. грн зарабатывали сотрудники:

торговли – 9 844 грн;

финансовой и страховой деятельности – 9661 грн;

пищевой промышленности – 9084 грн;

транспорта – 9 027 грн.

От 6 до 9 тыс. грн составила зарплата работников:

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 8 940 грн;

предприятий по производству химических веществ и химической продукции – 8 155 грн;

строительства – 7 327 грн;

образования – 6 177 грн.

Меньше 6 тыс. грн составила в марте средняя зарплата работников сельского хозяйства (5 677 грн), легкой промышленности (5 603 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (5 583 грн).

Напомним, на Донетчине в январе-феврале 2018 года средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций составила 8 396 грн. По сравнению с январем-февралем 2017 года, показатель вырос на 26,4%, а реальная зарплата повысилась на 9,1%*.

*Данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции

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