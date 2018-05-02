В «ЛНР» заявили, что конфликт на Донбассе перешел в «горячую стадию». Новости

Конфликт на Донбассе перешел в «горячую стадию». Об этом заявил «исполняющий обязанности главы ЛНР» Леонид Пасечник, пишут российские СМИ.

По его словам, «новая волна военной и террористической активности на Донбассе ... снова переводит конфликт в горячую стадию», – сказал он журналистам, традиционно обвинив украинскую сторону.

В качестве примера он привел недавний подрыв военной техники (танков, гаубиц, ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, БМП и БТРов), которую незаконные вооруженные формирования выстроили на окраине Луганска, возле разрушенного аэропорта, и, по словам Пасечника, готовили к празднованию Дня Победы.