Более 335 тыс. человек получили статус участника АТО. Новости

На 2 мая 2018 года статус участника боевых действий получили более 335 тыс. человек. Об этом сегодня сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников Антитеррористической операции, пишет «112.ua».

«По состоянию на 02.05.2018 года, по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлено 335 303 лицам», – говорится в сообщении.

Предыдущие данные указывали, что статус участника боевых действий по состоянию на 31 января 2018 года получили 326 060 участников Антитеррористической операции.

Отметим, что статус участника боевых действий предполагает такие льготы: