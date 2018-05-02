Жизнь на линии огня: Без водопровода, газа, света, под обстрелами в Опытном (Фото). Новости

Поселок Опытное находится в 6 км от Донецка. Это своего рода зона отчуждения. Туда просто так не проехать. Там каждый день идут боевые действия, и там живут люди, пишет «112.ua».
Чтобы попасть в поселок, нужно ехать по дороге, которая ведет мимо Донецкого аэропорта. Она постоянно простреливается.
Люди в селе живут без водопровода, газа и света. Им помогают украинские военные, волонтерские организации, зарубежные фонды. Местные жалуются, что государство практически не участвует в этом процессе. Люди уже 3 года просят провести свет из соседнего Водяного.
Большинству жителей – а их в селе проживает 46 – просто некуда ехать, и они хотят, чтобы просто наступил мир. «Куда ехать? Кто нас ждет, где? Если куда ехать, нужно полный карман денег иметь. Мы хотим тишины, мира и покоя», – сказала одна жительница.
Фото: скриншот видео ТК «112 UA»
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