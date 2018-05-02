«Культурный майнинг»: жители 12 городов Донбасса реализуют идеи для своих громад. Новости





Детальніше читайте на Громадському радіо: Про проект розповідає Денис Блощинський, керівник Фундації соціальних інновацій «З країни в Україну»Детальніше читайте на Громадському радіо: https://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/meshkanci-dvanadcyaty-mist-donbasu-vzyaly-uchast-u-proekti-kulturnyy-mayning

Проект «Культурный майнинг», который активисты реализуют на Донбассе, предполагает поиск и решение проблем, которые реально актуальны для местных громад. Об этом рассказал руководитель Фонда социальных инноваций «З краіни в Україну» Денис Блощинский (на фото), пишет «Громадське радіо».

«Мы более трех лет экспериментировали с определенной формой учебного, просветительского, культурного менеджмента: как это может быть, как может выглядеть сотрудничество с общинами, как мы можем работать с командами, обучать людей в командах, в группах и как можем достигать конечного продукта. Мы пришли к постоянной форме и предоставили этой постоянной форме название "Культурный майнинг". По итогам видим, что то, что мы хотели (даже чуть больше), смогло реализоваться, и мы теперь официально переходим к тому, что этот прототип становится продуктом, который мы будем дальше внедрять по всей стране», – рассказал Денис Блощинский.

Нет никаких ограничений относительно того, кто может принять участие в проекте, продолжает он. «Двенадцать команд двенадцати городов искали ту проблематику, которая, по их разумению, актуальна. Каждая из команд была сформирована из личностей, которые почти не пересекались до этого. Они представляли различные слои населения, различные социальные роли: власть, бизнес, общество, представители общественных организаций, активисты. Они по-разному смотрели на проблемы в городе, по-разному cтавили их приорит, согласно этому пытались предложить разные решения. Мы с коллегами очень удивлялись: когда подошло время реализации проектов, мы увидели, что идеи, рожденные в одном помещении, спровоцированные одной учебной методологией, настолько разные. Нет ни одного проекта, который хотя бы немножечко был похож на другой. У нас есть инклюзивные проекты, для детей, для их родителей, для подростков из школ, для общественных активистов, для тех, кто любит туризм, для тех, кто занимается экологией города, для педагогов, для экспертной среды, для бизнесменов, предпринимателей, для широкой общественности города, для людей патриотических и не очень», – рассказал активист.