Украина ввела новые санкции против России. Новости

На заседании Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сегодня, 2 мая, рассмотрен вопрос введения персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых была применена соответствующие решения правительствами США и стран ЕС. Об этом сообщает пресс-слуба СНБО.

«Санкции вводятся по инициативе Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное», – говорится в сообщении.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против нашей страны, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и тому подобное. Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.

Совет также поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ, и поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.