ДТП в Краматорске: Столкнулись два автомобиля (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) на перекрестке столкнулись два автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пассажиры одного из авто получили травмы. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает Краматорский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как установили правоохранители, 68-летний водитель автомобиля «Volvo» во время движения по ул. Лекарственной выехал на перекресток и столкнулся с автомобилем «ВАЗ», за рулем которого находился 25-летний местный житель. В полиции сообщают, что в результате аварии пассажиры автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения.

«Краматорским отделом полиции открытое уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"», – говорится в сообщении.

Сейчас проводится досудебное расследование.

Читайте также: