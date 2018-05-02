Жителю Донецка не позволили провезти через КПВВ ворота. Новости

Жителю Донецка не позволили перевезти на временно неподконтрольную украинской власти территорию промышленные ворота стоимостью более 40 тыс. грн. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

«Сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками пограничной службы Украины 29 апреля 2018 года предотвращена попытка вывоза на неподконтрольную территорию Донецкой области товарно-материальных ценностей», – говорится в сообщении.

Так, во время досмотра на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» автомобиля Fiat Doblo с бортовым прицепом обнаружены секционные промышленные ворота «Alutech» серии ProPlus ориентировочной стоимостью 41 тыс. грн, которые житель Донецка пытался перевезти на временно неподконтрольную украинской власти территорию.

Отмечается, что в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Товарно-материальные ценности изъяты.

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