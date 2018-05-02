В Минздраве есть план по возвращению к мирной жизни бойцов после войны. Новости

В Министерстве здравоохранения Украины есть четкий план действий, который поможет запустить глубокие и масштабные изменения во всей системе охраны психического здоровья. Об этом сегодня, 2 мая, на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Не все травмы, которые наши защитники получают на войне, видно снаружи. Война также поражает изнутри. Даже когда наши военные возвращаются к мирной жизни, страшный опыт продолжает травмировать их психическое здоровье. Поэтому одна из первоочередных задач нашей команды – создать систему, при которой каждый защитник, независимо от места проживания, сможет получить качественную, основанную на доказательной медицине помощь», – написала она.

Супрун расписала 5 основных пунктов плана:

1. Адекватная система сбора информации о психическом здоровье

Проведение исследований.

2. Единое медицинское пространство

Единое медицинское пространство, в котором каждый военный сможет получать весь необходимый спектр медицинских услуг, сервисов и служб на качественном уровне и в каждом медицинском учреждении, а не только в ведомственных больницах.

3. Максимальный доступ к поддержке психического здоровья

Доступ к поддержке психического здоровья ветераны смогут получить уже на первичном уровне медицинской помощи (у своих семейных врачей или терапевтов). Для специализированной помощи будут доступны услуги, максимально приближенные к месту проживания и работы ветеранов, как в виде отдельных центров, так и отделений в поликлиниках, соматических больницах.

Создается Национальный ПТСР Центр, в котором будет предоставляться высокоспециализированная помощь ветеранам с тяжелыми расстройствами психического здоровья, а также с сопутствующими физическими заболеваниями. Центр станет не только местом для получения лечения, но и местом для обучения и повышения квалификации специалистов из областей, районов, ОТГ.

4. Обучение медицинских специалистов

Специалисты всех звеньев медицинской помощи будут постепенно учиться работать с последствиями травм (стрессовые расстройства, расстройства адаптации) и другими распространенными расстройствами (тревожные, депрессивные расстройства и т.д.), и в первую очередь – психологическими методами.

Также будут обучать социальных работников, волонтеров и других людей, которые часто общаются с ветеранами и могут поспособствовать улучшению их психического здоровья.

5. Осведомленность военных, их семей и всего населения

Будут введены информационные кампании о расстройствах психического здоровья – ПТСР, депрессии, тревожных расстройств в первую очередь, с целью роста уровня сознания как ветеранов, так и населения в целом. Также будут создаваться специализированные основанные на доказательствах программы стрессоустойчивости и профилактики расстройств, связанных с употреблением ПАВ (психоактивные вещества). Особое внимание профилактике самоубийств.

«Это лишь основные пункты того, над чем сейчас работает наша команда вместе с украинскими и международными экспертами, ветеранскими и общественными организациями, специалистами по охране психического здоровья. Мы открыты к сотрудничеству и обсуждению», – отметила Супрун.

Читайте также: