В Минздраве есть план по возвращению к мирной жизни бойцов после войны. Новости

В Министерстве здравоохранения Украины есть четкий план действий, который поможет запустить глубокие и масштабные изменения во всей системе охраны психического здоровья. Об этом сегодня, 2 мая, на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
«Не все травмы, которые наши защитники получают на войне, видно снаружи. Война также поражает изнутри. Даже когда наши военные возвращаются к мирной жизни, страшный опыт продолжает травмировать их психическое здоровье. Поэтому одна из первоочередных задач нашей команды – создать систему, при которой каждый защитник, независимо от места проживания, сможет получить качественную, основанную на доказательной медицине помощь», – написала она.
Супрун расписала 5 основных пунктов плана:
1. Адекватная система сбора информации о психическом здоровье
Проведение исследований.
2. Единое медицинское пространство
Единое медицинское пространство, в котором каждый военный сможет получать весь необходимый спектр медицинских услуг, сервисов и служб на качественном уровне и в каждом медицинском учреждении, а не только в ведомственных больницах.
3. Максимальный доступ к поддержке психического здоровья
Доступ к поддержке психического здоровья ветераны смогут получить уже на первичном уровне медицинской помощи (у своих семейных врачей или терапевтов). Для специализированной помощи будут доступны услуги, максимально приближенные к месту проживания и работы ветеранов, как в виде отдельных центров, так и отделений в поликлиниках, соматических больницах.
Создается Национальный ПТСР Центр, в котором будет предоставляться высокоспециализированная помощь ветеранам с тяжелыми расстройствами психического здоровья, а также с сопутствующими физическими заболеваниями. Центр станет не только местом для получения лечения, но и местом для обучения и повышения квалификации специалистов из областей, районов, ОТГ.
4. Обучение медицинских специалистов
Специалисты всех звеньев медицинской помощи будут постепенно учиться работать с последствиями травм (стрессовые расстройства, расстройства адаптации) и другими распространенными расстройствами (тревожные, депрессивные расстройства и т.д.), и в первую очередь – психологическими методами.
Также будут обучать социальных работников, волонтеров и других людей, которые часто общаются с ветеранами и могут поспособствовать улучшению их психического здоровья.
5. Осведомленность военных, их семей и всего населения
Будут введены информационные кампании о расстройствах психического здоровья – ПТСР, депрессии, тревожных расстройств в первую очередь, с целью роста уровня сознания как ветеранов, так и населения в целом. Также будут создаваться специализированные основанные на доказательствах программы стрессоустойчивости и профилактики расстройств, связанных с употреблением ПАВ (психоактивные вещества). Особое внимание профилактике самоубийств.
«Это лишь основные пункты того, над чем сейчас работает наша команда вместе с украинскими и международными экспертами, ветеранскими и общественными организациями, специалистами по охране психического здоровья. Мы открыты к сотрудничеству и обсуждению», – отметила Супрун.
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