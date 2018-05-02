На подконтрольном Донбассе сократят число блокпостов, – полиция. Новости

Продолжаются мероприятия полиции по недопущению попадания на подконтрольную Украине территорию лиц, которые намерены дестабилизировать ситуацию или тех, кто причастен к участию в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сегодня, 2 апреля, в Краматорске (Донецкая обл.) сообщил заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев, сообщает пресс-службе Национальной полиции Украины.

Помогает выявлять пособников террористов и диверсантов система стоп-контроля, где полицейские продолжают нести службу. Однако в ближайшее время их количество будет пересмотрено.

По словам Константина Бушуева, пересмотр формата работы блокпостов, прежде всего, направлен на уменьшение социальной напряженности, возникавшей в связи с проверками на стоп-контроль, которые фактически не выполняют функций, связанных с обеспечением обороны или национальной безопасности.

«Их количество будет уменьшено. А порядок пропуска на блокпостах будет отрегулирован в соответствии с решениями, которые будут приняты командованием ООС», – отметил заместитель главы Нацполиции.

Как рассказал Константин Бушуев, функции полиции в зоне проведения операции остаются неизменными. «Это обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, а также противодействие преступности. Также руководством Операции объединенных сил введена должность заместителя руководителя ООС по координации деятельности органов Национальной полиции. Его непосредственной задачей является организация взаимодействия с Вооруженными силами Украины, Национальной гвардией, Государственной пограничной службой, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, а также другими подразделениями, которые вовлечены в состав сил и средств ООС», - рассказал Константин Бушуев.



Напомним, что в рамках проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе некоторые блокпосты будут упорядочены, а в работе местных органов самоуправления ничего не изменится.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля в Донецкой и Луганской областях в связи с завершением АТО и переходом к Операции Объединенных сил будет введен Особый порядок, который будет действовать в зонах безопасности и районе боевых действий. Порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий. Документ определяет три режима пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса – «зеленый», «желтый» и «красный». В рамках ООС на Донбассе будут действовать ограничения в свободе передвижения граждан, изменения коснутся проверок на КПВВ и блокпостах.

Напомним, с 30 апреля на Донбассе началась операция Объединенных сил. Руководство Объединенных сил анонсировало укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и обещает давать отпор вооруженным провокациям противника.

Читайте также: