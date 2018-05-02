Прекращение агрессии и уход из Донбасса могут снять санкции с России. Новости

Соединенные Штаты Америки отменят антироссийские санкции только при условии прекращения агрессии и вывода российских войск с территории Донбасса. Об этом на брифинге сообщил заместитель Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уесс Митчелл, передает «УНН».

«По поводу Донбасса у США политика едина. И эту политику выражало все руководство США, в том числе президент и посол Волкер. Причиной снятия санкции является прекращение агрессии и вывод российских войск с оккупированной территории Донбасса», – отметил Митчелл.

Как уточнил он, с января прошлого года при действующей администрации США введены санкции против 189 российских юридических и физических лиц. «Мы ожидаем, что Россия сделает свой выбор. Но пока (агрессия не прекратится – ред.) будем и дальше усиливать санкции. Цена для России будет расти, пока она не прекратит агрессивную внешнюю политику», – добавил помочник Госсекретаря США.

Кроме того, по его словам, вопрос санкций рассматривался в Украине во время встреч с руководством страны. «Мы тесно координируем шаги в этом направлении (санкций – ред.) с украинской стороной», – уточнил Митчелл.

Ранее сообщалось, что на данный момент происходит поиск подходов, которые бы базировались на фундаменте ООН, по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе.