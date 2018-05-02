Убиты домашние животные: Последствия обстрела Троицкого (Фото). Новости

Сегодня, 2 мая, в штабе Операции объединенных сил показали последствия обстрела Троицкого.

«Снаряды рвались на окраинах села. Были разрушены 3 дома. Чудом гражданское население не пострадало. В результате обстрела были убиты домашние животные», – сообщил начальник пресс-группы ОТУ «Север» Виталий Кирилов.

Напомним, незаконные вооруженные формирования 1 мая в 23:00 совершили огневой налет из артиллерии калибром 152 мм на населенный пункт Троицкое.

По материалам: штаб ООС, Военное телевидение Украины

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