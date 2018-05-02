Переселенцам: Как взять кредит в банке и какие сложности могут возникнуть. Новости

В Украине наиболее востребованными на сегодня являются карточные кредиты держателям зарплатных и пенсионных карт, а также небольшие кредиты на приобретение товаров. При этом актуальным остается кредитование для приобретения жилья, особенно для такой категории граждан, как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Могут ли переселенцы взять кредит в банке, и какие сложности могут при этом возникнуть, рассказали юристы Фонда Рината Ахметова.

Так, кредит – это денежные средства, которые банк или иное финансовое учреждение предоставляет заемщику в размере и на условиях, установленных кредитным договором, а заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить проценты.

Кредит, выданный физическому лицу на приобретение товаров (работ, услуг) для удовлетворения потребностей, не связанных с предпринимательской, независимой профессиональной деятельностью или выполнением обязанностей наемного работника, является потребительским кредитом. Потребительское кредитование в Украине регулируется Законом Украины «О потребительском кредитовании».

Виды кредитов

Банковские учреждения Украины согласно своей внутренней политике предоставляют кредиты в рамках различных программ кредитования, среди которых:

кредиты наличными;

кредиты на товары или услуги;

кредитные карты;

кредиты на приобретение недвижимости (первичной или вторичной);

кредиты на приобретение специализированного оборудования;

перекредитование.

Кто может получить кредит

Вопрос о каждом потенциальном заемщике банка рассматривается на заседании Кредитного комитета банка, который оценивает риски и кредитоспособность лица. При оценке кредитоспособности потенциального заемщика учитываются, в частности, срок, на который предоставляется кредит, сумма кредита, доходы лица, цели получения кредита и т.д.

Оценка кредитоспособности лица осуществляется на основании информации и документов, полученных от самого лица, а также на основании информации, законно полученной из других источников. В случае непредставления лицом документов или сведений о себе и своем финансовом состоянии, требуемых внутренними документами банка, последний имеет право отказать такому потребителю в заключении кредитного договора.

Требования к заемщикам

Банк на основании своих внутренних решений имеет право устанавливать требования к заемщикам, которым может быть выдан кредит по определенной программе кредитования.

Как правило, такими требованиями являются:

возраст;

наличие регистрации места проживания;

постоянное место работы;

определенный уровень дохода.

Необходимые документы

Перечень документов, необходимых для оформления кредита, зависит от конкретной программы кредитования и устанавливается внутренними документами конкретного банка.

Юристы отмечают, что на сегодня самыми распространенными видами кредитов, которые банки выдают с легкостью, являются кредитные карты и кредиты наличными. Учитывая небольшой размер суммы таких кредитов, банки, как правило, требуют минимальный пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

документ о присвоении налогового номера.

В случае, если сумма кредита значительна, например, при кредитовании покупки автомобиля или недвижимости, банки, как правило, требуют дополнительно следующие документы:

справку о постановке на учет ВПЛ (для переселенцев);

документ о полученных доходах и удержаниях из них за последние 6 или 12 месяцев;

свидетельство о браке;

согласие супруга (супруги) на заключение кредитного договора;

правоустанавливающие документы на недвижимость заемщика;

другие документы (после консультации в банке).

Кредитование внутренне перемещенных лиц

Каких-либо законодательно установленных ограничений для получения кредита переселенцами нет. ВПЛ могут претендовать на получение любого вида кредита наравне с остальными гражданами Украины. «Однако необходимо понимать, что у банка – своя внутренняя политика, и он может быть готов к разным уровням финансового риска. Вполне вероятно, что на принятие решения о выдаче крупной суммы кредита ВПЛ в какой-то степени будут влиять нормы законодательства, которые устанавливают мораторий на начисление штрафных санкций на основную сумму задолженности по кредитным договорам ВПЛ», – отмечают юристы.

Мораторий

Законодательством Украины с 14 апреля 2014 года установлен мораторий на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитным договорам гражданам Украины, которые зарегистрированы и постоянно проживают или переселились в период с 14 апреля 2014 года из населенных пунктов, где проводились боевые действия.

Таким образом, ВПЛ освобождены от ответственности в виде пени и штрафов за нарушение сроков выполнения своих обязательств по кредитному договору. Банк не имеет права начислять пеню или штрафы за неуплату или несвоевременную уплату кредита в течение всего конфликта. «Однако это не означает, что переселенцы могут не платить по кредиту или что банк не сможет взыскать сумму основного долга путем обращения взыскания на доходы или имущество лица», – добавляют юристы.

Специальная кредитная программа для переселенцев

«Ощадбанк» предлагает специальную программу ипотечного кредитования для вынужденных переселенцев – «Кредит на жилье для ВПЛ». Воспользоваться кредитом могут граждане Украины, которые переселились с временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Кредит предоставляется сроком до 30 лет в размере до 90% от стоимости обеспечения. Процентная ставка по программе составляет 18,99% годовых.

Права заемщика

Право на отказ от кредита: Заемщик потребительского кредита имеет право в течение 14 календарных дней со дня заключения договора о потребительском кредите отказаться от договора без объяснения причин, в том числе в случае получения им денежных средств. В течение 7 календарных дней с даты подачи письменного уведомления об отказе от договора о потребительском кредите заемщик обязан вернуть банку денежные средства, полученные по договору, и уплатить проценты за период со дня получения средств до дня их возврата по ставке, установленной договором о потребительском кредите. Заемщик не обязан платить любые другие платежи в связи с отказом от договора о потребительском кредите.

Право на досрочное погашение кредита: Заемщик имеет право в любое время полностью или частично досрочно вернуть потребительский кредит, в том числе путем увеличения суммы периодических платежей. Банку запрещается отказывать заемщику в принятии платежа в случае досрочного возврата потребительского кредита или устанавливать заемщику любую плату, связанную с досрочным возвратом потребительского кредита. Условие договора о потребительском кредите, предусматривающее уплату заемщиком какой-либо платы в случае досрочного возврата потребительского кредита, является ничтожным.

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