В Макеевке в разгар Первомая местный житель избил женщину. Новости

В Червоногвардейском районе неподконтрольной украинскому правительству Макеевки (Донецкая обл.) 31-летний местный житель избил женщину. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение. Об этом сегодня, 2 мая, сообила пресс-служба «МВД ДНР».

Согласно сообщению, инцидент случился в разгар праздника 1 мая. «31-летний мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес тяжкие телесные повреждения 34-летней местной жительнице Червоногвардейского района», – говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшую женщину доставили в одно из макеевских медицинских учреждений, где врачи оказывают ей необходимую помощь.

Злоумышленник был задержан, ему грозит тюремное заключение в «ДНР».