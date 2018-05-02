На Донетчине более 900 предпринимателей работали нелегально. Новости

На Донетчине привлечено к государственной регистрации 921 гражданин, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации. В бюджет дополнительно оплачено 0,9 млн грн налогов. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

«Следует заметить, что специалистами Главного управления ГФС в Донецкой области постоянно проводится разъяснительная работа среди руководителей предприятий региона, в результате чего работодатели дополнительно заключили 3800 трудовых договоров с наемными работниками», – говорится в сообщении.

Легализация заработной платы и занятости населения является и остается одним из основных направлений работы фискальной службы Донетчины. Так, в течение I квартала 2018 года работодателям, которые нарушали налоговое законодательство при выплате заработной платы и других доходов физическим лицам, доначислено к уплате 17,1 млн гривен. Из общей доначисленной суммы свыше 12,2 млн грн составляет налог на доходы физических лиц, 3,9 млн грн – единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование и почти 0,9 млн грн – военный сбор.

Также сообщается, что за счет принятых мер налогового контроля было выявлено 14 наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.