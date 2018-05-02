Дефицит Пенсионного фонда составляет 140 миллиардов гривен. Новости

На погашение дефицита Пенсионного фонда Украины требуется 140 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет «Интерфакс – Украина».

«На самом деле вопрос в дефиците самого Пенсионного фонда. Если бы у меня были деньги, я бы всем все отдал еще позавчера. Но кроме 130 млрд. обслуживания долгов, которые не мы создали, 140 млрд грн нужно еще на погашение дефицита Пенсионного фонда, который тоже не мы создали. Эти долги созданы не после Революции Достоинства – это годами созданные проблемы пенсионной системы, которые выстрелили сейчас. Они были, но их просто скрывали от людей. А я ничего не собираюсь скрывать. Надо смотреть в глаза проблемам и их решать», – сказал Гройсман.

По его словам, ликвидация дефицита возможна за семь лет. «Многое зависит напрямую от детенизации заработных плат. Мы предполагали, что на три года будет сохранен дефицит такой, какой был – почти 140 млрд грн. Он сейчас сохраняется, мы находимся в таргетированных пределах. Далее будем смотреть на ситуацию. Нам нужно больше работать над детенизацией, потому что сегодня многим работникам продолжают платить зарплату в "конвертах" и это огромная проблема для Украины», – отметил премьер.