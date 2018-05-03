С началом ООС на Донбассе для жителей «красной зоны» произойдут некоторые изменения, – Жебривский. Новости

Завершение антитеррористической операции (АТО) на Донбассе и объявление Операции объединенных сил (ООС) не коснется большинства людей, проживающих на территориях, удаленных от линии соприкосновения. Но для небольших населенных пунктов, расположенных в «красной зоне», вблизи линии разграничения, некоторые изменения произойдут. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский по итогам встречи с послом Японии в Украине Шегеки Сумме и главой представительства Международной организации миграции в Украине Томасом Лотаром Вайсом.

«Въезд будет дифференцированным: местные жители будут передвигаться беспрепятственно, а те, кто в этих пунктах не зарегистрирован, должны будут оформить специальный пропуск. Отметил, что в рамках ООС будет уменьшено количество блокпостов на территории, контролируемой украинскими властями, что упростит проезд в пределах области», – написал Жебривский.

Также, он озвучил и проблемные вопросы, в решении которых украинская власть хотела бы надеяться на помощь международных партнеров. «В частности, по реконструкции системы водоснабжения области, расширения сети и улучшение условий для обслуживания клиентов в отделениях Пенсионного фонда, восстановления психиатрической больницы в Славянске, разрушенной во время активных боевых действий в 2014 году», – подчеркнул Жебривский.

Глава ДонОВГА отдельно остановился на гуманитарных и экологических проблемах на неподконтрольных Украине территориях. В частности, он отметил, что проблема затопления шахт грозит экологическим бедствием не только для неподконтрольной части Донбасса.

«Кроме того, по нашим данным, Россия намерена существенно сократить и пенсионное обеспечение, и обеспечение бюджетных учреждений на оккупированных ею территориях. Кризис назревает, и вскоре появится ряд проблем – в том числе и проблема обнищания населения и нехватки продовольствия. Поэтому просил представителей гуманитарных организаций обратить внимание на проблемы граждан Украины, которые оказались в заложниках у агрессора», – написал губернатор.

Помимо этого, Жебривский отметил, что Шегеки Сумме и Томас Лотар Вайс побывали в Торецке (до переименования – Дзержинск) и Бахмуте (до переименования – Артемовск). «По словам господина Вайса, "убедились, что гуманитарные потребности населения не уменьшаются, а только увеличиваются". Поэтому, по его словам, гуманитарные организации "будут оставаться так долго, как это нужно Украине, и будут ее, Украину, поддерживать», – добавил глава ДонОВГА.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля в Донецкой и Луганской областях в связи с завершением АТО и переходом к Операции Объединенных сил будет введен Особый порядок, который будет действовать в зонах безопасности и районе боевых действий. Порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий. Документ определяет три режима пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса – «зеленый», «желтый» и «красный». В рамках ООС на Донбассе будут действовать ограничения в свободе передвижения граждан, изменения коснутся проверок на КПВВ и блокпостах.

Напомним, с 30 апреля на Донбассе началась операция Объединенных сил. Руководство Объединенных сил анонсировало укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и обещает давать отпор вооруженным провокациям противника.

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