Единственное в Украине: Как в Мариуполе работает общежитие для переселенцев (Фото). Новости

Когда-то двухэтажка в Мариуполе по ул. Якова Гугеля, 14 была нежилым помещением. В 2014 году здание перешло на баланс Мариупольского городского совета в качестве социального общежития. Затем в помещении был сделан ремонт, и в июне 2017 года здание превратилось в общежитие для переселенцев, которых война заставила покинуть родные края.

Пристанище для 75 человек

Ремонт в двухэтажке был проведен благодаря помощи Евросоюза. Площадь здания – 1 158 кв. м. Общая сумма ремонтных работ (замена пола, электромонтажные работы, установка сантехники и пр.) составила 247 718 евро.

Как рассказала корреспонденту «Донецких новостей» директор общежития Инна Разинкова, учреждение состоит из двух корпусов, 33 комнат, шести кухонь, душевых, туалетов. Все комнаты разного размера: в зависимости от площади в них могут проживать от двух до шести человек. В комнатах – кровати, столы, шкафы, холодильник. На каждые две комнаты – мойка и печка, в каждой кухне – стиральная машинка.

80 % живущих в общежитие – переселенцы, кроме них здесь нашли кров семьи незащищенных слоев населения – матери-одиночки, многодетные семьи, молодежь из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения.

В итоге, здание № 14 по улице Якова Гугеля стало домом для 75 человек.

В помещении чисто и уютно. За порядком следят сами жильцы: составляют расписание, убирают по очереди. На дверях душевых – замочки. «Душевые поделены между комнатами, жильцы которых следят за чистотой своей душевой, а замочки висят от посторонних, ключи есть у каждого хозяина данной душевой», – пояснила администратор общежития.

За соблюдением общественного порядка ведется контроль: везде установлены видеокамеры – в помещении и во дворе, изображения с камер выведены на монитор в комнате дежурного администратора.

Есть и привычная защита. Так, территория огорожена забором, ворота закрываются – чтобы и дети не выбегали на улицу, и по двору не ходили посторонние.

По дому скучаем, но надежду на возвращение потеряли…

На первом этаже второго корпуса проживают пять семей. Живут дружно, совместными усилиями превращая общежитие в уютный дом.

В самой большой комнате проживают восемь человек: переселенка из Горловки Екатерина, ее муж Роман, их пятеро детей и бабушка. Первое, что бросается в глаза при входе в комнату – большое количество кроватей: широкие двухспалки, двухярусные. В комнате проходит жизнь многочисленной семьи, взрослые занимаются домашними делами, работают, воспитывают малышей, самому старшему из которых 12 лет, а младшему – 7 месяцев.

В Горловке у них была трехкомнатная квартира, в 2014 году пришлось уехать. Обстрелы были настолько сильные, что стало ясно: оставаться и рисковать жизнью детей нельзя.

«В Мариуполе мы три года жили в школе-интернате, и там условия были намного хуже, чем здесь. Там, собственно, вообще не было условий. Выделили спальный корпус школы-интерната, туда пустили людей, чтобы была хотя бы крыша над головой. Потом нам повезло: выделили здесь комнату», – рассказала Екатерина.

Семья на новом месте обустроилась: в комнате сделали полочки, приобрели кухонный гарнитур, другие вещи.

«С соседями живем очень дружно – все вместе. Праздники вместе и непраздники вместе. В складчину покупаем какие-то вещи, чтобы удобно было. Соединили выданные нам столы, купили столешницу. Вскладчину приобрели тренажер, каждый, кто хочет, может заниматься. Вечерами вместе с детьми играем в "Монополию". Бывает, мы, взрослые, выходим погонять мяч в футбол. Устраиваем детские праздники, дни рождения», – рассказала Екатерина.

Ее слова подтверждает и переселенка из Амвросиевки Аня, которая живет вместе с мужем, дочкой Гюльнарой и сыном Яковом. Женщина демонстрирует сертификат мастера маникюра. «Я выучилась, чтобы делать маникюр себе, подругам. Зарабатывать этим деньги пока нет возможности. Сидеть целый день где-то в парикмахерской я не могу, так как надо заниматься детьми, а принимать клиенток в общежитие не совсем удобно, это может помешать соседям. Так что пока делаю маникюр своим близким и заодно совершенствую мастерство», – поясняет Аня.

Обе женщины говорят, что очень скучают по дому, но надежды на то, что удастся когда-нибудь вернуться, уже нет.

***

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, во время открытия данного социального жилья, столица Приазовья – единственный город в стране, где реализован подобный проект.

Кстати, через несколько месяцев в Мариуполе будут открыты еще два социальных общежития для переселенцев и незащищенных слоев населения.

Марина Литвинова, РПД «Донецкие новости»

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