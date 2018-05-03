Адресную помощь переселенцам нужно привязать к прожиточному минимуму, – нардеп. Новости

Социальные выплаты помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) нужно увеличить и рассчитывать, исходя из размера прожиточного минимума. Об этом заявила народный депутат Украины Наталья Веселова (на фото).

«Что такое вообще социальная выплата – это временная помощь человеку, который оказался в критической ситуации. Это помощь малообеспеченным, помощь по инвалидности, при рождении ребенка и т. д. Тут государство помогает человеку. Выплаты, например, по малообеспеченности назначаются на полгода», – отметила она.

По ее словам, социальная помощь в Украине переселенцам назначаются без привязки к минимальным зарплатам и прожиточному минимуму, кроме того, не все ВПЛ их получают. «442 грн – работающим, 884 грн – неработающим. Если человек не находит работу, ему уменьшают эту сумму на 50%. Получают не все, но есть фиксированная сумма», – продолжила Веселова.

Нардеп добавила, что расчеты правительства в отношении размера социальной помощи переселенцам непонятны. «Это господину Розенко надо задать этот вопрос, и мы задаем ему этот вопрос. Мы предлагаем увеличить эту сумму и как-то привязать ее к прожиточному минимуму. Пока этого не происходит», – сказала она.

Напомним, в начале 2018 года согласно Постановлению КМУ Украины повышен размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг в таких соотношениях: пенсионерам и детям – 1 тыс. грн, размер общей денежной помощи, выплачиваемой на семью вырос с 2400 грн до 3 тыс. грн. Многодетные семьи теперь получают 5 тыс. грн. Помощь переселенцам с физическими недостатками составляет: лица с инвалидностью 3 группы – 1373 грн, 2 группы – 1578,95 грн, 1 группы – 1784,90 грн, а семьи, где есть нетрудоспособные люди получают 3400 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ZIK»

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