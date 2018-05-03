Когда украинцам ждать повышения минимальных зарплат, – мнение Ревы. Новости

В Украине пока нет экономической возможности повышать минимальную заработную плату из-за дефицита бюджета. Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.
«Премьер-министр отвечает за всю политику правительства. Мы должны были после 20 апреля, рассмотрев результаты первого квартала, принять соответствующее решение [о повышении минимальных заработных плат]. Вы слышали, какое решение озвучил премьер-министр», – сказал Рева.
По его словам, ожидать повышения заработных плат на протяжении ближайшего квартала не стоит, «как минимум». «Мы исходим из экономических и финансовых реалий, которые у нас есть. По первому кварталу у нас была нехватка бюджета 6%. Сейчас перевыполнение на 1,8%. Мы еще не догнали то отставание, которое было, но мы надеемся, что на протяжении 2-го квартала ситуация выровняется», – отметил министр соцполитики.
Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко утверждал, что Кабинет министров Украины определится с повышением минимальной зарплаты до 4 200 грн в середине мая.
Напомним, по словам Павла Розенко, возможность повысить минимальную зарплату с 3723 грн до 4100 грн может появиться по экономическим итогам первого квартала 2018 года. При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на данный момент в Украине нет возможности для принятия решения о повышении минимальной заработной платы.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
Читайте также:
- Гройсман рассказал о возможности для повышения минимальной зарплаты
- Повысят ли в Украине минимальную зарплату станет известно в мае
- Основания для повышения минимальной зарплаты есть уже сегодня, – Рева
- Когда «минималку» смогут повысить до 4100 гривен
- Как в Украине будут расти зарплаты, пенсии и прожиточный минимум (Инфографика)
- Cтало известно, сколько украинцев получают минимальные зарплаты
- Программа минимум: В Украине за год вырастет прожиточный минимум
- Розенко назвал предпосылки для дальнейшего повышения зарплат в Украине
- Впервые в Украине уровень прожиточного минимума стал выше уровня абсолютной бедности
- Украина-2018: насколько вырастут зарплаты и пенсии
Комментарии