Ситуация в пунктах пропуска утром 3 мая. Новости

Сегодня утром, 3 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 26,7 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 6395 человек и 900 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6315 человек и 1275 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 4665 человек и 970 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2535 человек и 625 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 6750 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/70;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;

КПВВ «Гнутово» – 40/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Элла: «8:26. Стоим с 6:30, не видела, чтоб уезжали. Бусы не пускают, расставили их в очередь. Кого в льготную, кого в обычную. За 1,5 часа сдвинулись в обычной очереди на 10 машин».

КПВВ «Марьинка»:

Сергей: «На 4:50 в Донецк в Курахово машин 15»;

Александр: «5:42. В Марьинке из Донецка очередь: середина спуска с моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Наталья: «Еленовка в Мариуполь: на 8:00 (очередь, – ред.) была до поворота. Пропускали хорошо».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.