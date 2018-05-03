В Мариуполе пьяный водитель въехал в электроопору у жилого дома (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) водители навеселе продолжают подвергать опасности себя и окружающих. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой обл.

С сообщением в полицию обратилась жительница улицы Ялтинской, которая сообщила, что неизвестный водитель на автомобиле ВАЗ совершил наезд на электроопору у ее дома.

Как оказалось, 29-летний мужчина не справился с управлением. Правоохранители установили, что уровень алкоголя в его крови превышал допустимый почти в 13 раз.

В отношении водителя составлено 2 протокола: за езду в пьяном виде и совершение ДТП.

Напомним, в Мариуполе автомобиль врезался в жилой дом.

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