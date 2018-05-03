В Евросоюзе солидарность в отношении санкций к России ослабевает, – экс-посол США. Новости

В странах Европейского Союза уровень солидарности в отношении применения санкций к России за аннексию Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе снижается. Об этом заявил американский дипломат и политолог, экс-посол США в России (2012-2014 гг.) Майкл Макфол.

«Дебаты в Германии на счет России меняются. Если раньше Меркель была популярной, и она придерживалась санкций, сейчас другая тенденция. Мы этому мешаем, между прочим. Трамп – не популярный человек в Германии. В Германии идет дискуссия, кто хуже – Трамп или Путин», – сказал он.

«Я боюсь, что солидарность, которая раньше была в Европейском Союзе на счет санкций против России будет постепенно ослабевать», – считает экс-посол США.

По его мнению, вероятность того, что санкции ЕС против России продлеваться не будут, существует. «Может быть, я не исключаю этого», – отметил Макфол.

Он уверен, что серьезного продвижения в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе в переговорах спецпредставителя США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова нет, потому что Владимиру Путину невыгодно заканчивать войну на востоке Украины. Кроме того, в связи с изменениями в Госдепе США может измениться и политика Америки по отношению к Украине.

Американский дипломат также считает, что президент России Владимир Путин очень хочет разрушить систему международных отношений, но у него это не получается, хотя ситуация имеет очень опасные тенденции не только в США, но и в Евросоюзе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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