На Луганщине участнице проведения «референдума» объявлено о подозрении. Новости

Участнице проведения в 2014 году «референдума» в Новоайдарском районе Луганской области сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении жительницы Новоайдарского района, которая в 2014 году принимала участие в проведении так называемого "референдума" на территории Новоайдарского района Луганской области. Установлено, что в мае 2014 гражданка Украины вместе с другими лицами приняла участие в проведении так называемого "референдума" в поддержку акта о государственной самостоятельности "ЛНР". В ее обязанности входило заполнение сведений и выдача бюллетеней избирателям на избирательном участке», – сказано в сообщении.

На данный момент женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).