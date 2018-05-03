ВСУ переходят на питание по стандартам НАТО (Фото). Новости

Военнослужащие Вооруженных силы Украины переходят на питание по стандартам НАТО. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

«Наши военные на Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 разных комплексных рационов на 7 дней недели. Теперь, если военнослужащий находится не у полевой кухни – он все равно имеет возможность получить полноценное, качественное и сбалансированное питание», – сообщил глава государства.

Президент также сообщил, что в новое меню вошли первые и вторые блюда, сухофрукты, шоколад, джемы, мед, кофе и тому подобное. Также в комплекте специальных реторт-пакетов есть беспламенная грелка для разогрева блюд.

Фото: Facebook Петра Порошенко

«Новый рацион просто невозможно сравнить с предыдущими образцами, в которых даже близко не было такого разнообразия и такого качества. Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу», – отметил президент.