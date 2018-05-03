Сводка из зоны ООС за 2 мая: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 22 обстрела украинских позиций из артиллерии и минометов, 3 украинских военнослужащих ранены. Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Боевые действия продолжались преимущественно на авдеевском и мариупольском направлениях.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска за минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР 483 единицы различных боеприпасов, за сутки зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. Под огонь попали окраины Донецка, окрестности Ясиноватой и Горловки. Кроме того, обстреливались села Безыменное, Ленинское (после переим.: Ужовка) и Дзержинское (после переим.: Азов)».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Лозовое и Калиновка. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».