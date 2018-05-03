Борьба за безопасность в мире зависит от ситуации в Украине, – экс-посол США. Новости

Борьба за безопасность в Европе и мире зависит от ситуации в Украине, а в США сейчас нет социальной поддержки для перезагрузки отношений с Россией. Об этом заявил американский дипломат и политолог, экс-посол США в России (2012-2014 гг.) Майкл Макфол.
«Я оптимист на счет Украины. Многое зависит от того, что здесь происходит сейчас. Борьба за демократию в мире зависит от того, что происходит здесь. Борьба за безопасность в Европе зависит от того, что происходит здесь. Поэтому я считаю крайне важно поддерживать и демократические процессы, которые происходят здесь, и рыночные реформы, и безопасность Украины», – сказал он.
«Я надеюсь, лет через 10 мы будем говорить о стабильно демократической "скучной" стране Украина. О демократически богатой, и самое главное – безопасной», – отметил экс-посол США.
По его мнению, сейчас в США нет социальной поддержки для смены политики в отношении России, не только Конгресс, но и администрация президента Америки против желания Дональда Трампа снять санкции с РФ. «Трамп хочет снять санкции и наладить отношения с Путиным. А его администрация эту идею не поддерживает. Будет ли это меняться, зависит от многих факторов», – считает дипломат.
Он добавил, что, если у президента США Дональда Трампа будут успешные переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, это даст ему возможность продвинуться в договоренностях с президентом России Владимиром Путиным на международной арене. «Я этого не ожидаю. Я не думаю, что это получится, но Трамп хочет новую политику, его команда не хочет, а он хочет новых подходов к России. В США нет социальной поддержки для новой перезагрузки отношений с Россией сейчас», – сказал Макфол.
Американский дипломат также считает, что президент России Владимир Путин очень хочет разрушить систему международных отношений, но у него это не получается, хотя ситуация имеет очень опасные тенденции не только в США, но и в Евросоюзе.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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