Останется ли электронный пропуск для пересечения КПВВ: Нардеп об опасениях людей. Новости

Изменения в пересечении линии разграничения на Донбассе после окончания АТО и в рамках Операции Объединенных сил волнуют и людей, и правозащитников. Об этом заявила народный депутат Украины Наталья Веселова.

«Пока что непонятно, как это отразится на мирных гражданах. Это то, что волнует людей, которые привыкли ездить через линию разграничения, которые живут в прифронтовых зонах. Много людей переживает, смогут ли они посещать зону АТО, потому что зона АТО – это не только зона боевых действий или прифронтовая, а и вся подконтрольная территория Донецкой и Луганской области», – говорит она.

По ее словам, больше всего людей беспокоят три новые зоны, на которые поделен Донбасс в рамках проведения Операции Объединенных сил. «Зонирование людей беспокоит, потому что для людей пока что непонятно, что такое "зеленая", "желтая", "красная" зоны. В принципе, понятно, что "красная зона" – это зона, где происходят обстрелы, боевые действия. Но непонятно, может ли единолично командующий Объединенными силами огласить "зеленую" зону "красной", и в каких случаях это может произойти», – продолжила Веселова.

«Люди об этом переживают, что они не будут оповещены, что будут какие-то препятствия. На протяжении 4 лет уже сложились определенные правила пересечения [КПВВ]. Люди понимают, что нужно оформлять электронный пропуск. Теперь переживают, смогут ли они воспользоваться далее этими электронными пропусками», – сказала нардеп.

Она отметила, что изменения в порядке пересечения линии разграничения сейчас больше всего волнуют всех жителей Донбасса, особенно тех, кто живет в зоне боевых действий, которая теперь стала «красной». «Электронный пропуск уже гарантирует то, что человек прошел определенную проверку, и есть основания для посещения зон. Изменится ли что-то для тех людей, у которых уже есть электронный пропуск, или нет – это главный вопрос, который волнует и людей, и правозащитников», – подчеркнула нардеп.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля в Донецкой и Луганской областях в связи с завершением АТО и переходом к Операции Объединенных сил будет введен Особый порядок, который будет действовать в зонах безопасности и районе боевых действий. Порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий. Документ определяет три режима пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса – «зеленый», «желтый» и «красный». В рамках ООС на Донбассе будут действовать ограничения в свободе передвижения граждан, изменения коснутся проверок на КПВВ и блокпостах.

Напомним, с 30 апреля на Донбассе началась операция Объединенных сил. Руководство Объединенных сил анонсировало укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и обещает давать отпор вооруженным провокациям противника.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Рада»

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