Как в 90-х: В «ДНР» в магазинах продают «питьевой этиловый спирт» (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в магазинах в алкогольных отделах продают «питьевой этиловый спирт». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«В магазинах ДНР, в отделах алкоголя начали продавать чистый этиловый спирт производства ДНР с украинским штрих-кодом. Цена обычного литра спирта из аптеки, но с красивой наклейкой составляет 380 руб. (161 грн по местному курсу)», – пишет автор поста.

Автор утверждает, что спирт куплен в магазине. На опубликованных фото видно, что объем бутылки составляет 1 куб. дм, также на этикетке указано, что алкогольная продукция изготовлена в «ДНР». В то же время, первые цифры штрих-кода – 482 – говорят о том, что продукт произведен в Украине.

Пользователи соцсетей пишут, что ситуация напоминает 90-е годы:

Александр: «В принципе, если купить именно литр этого спирта в аптеке, то около 380 руб. (161 грн) и получится»;

Андрей: «Как в 90-х...»;

Денис: «Чтоб еще больше глаза заливали»;

Василий: «Из одного литра спирта получается 2,5 л водки».

Константин: «А водяра теперь в отделе слабоалкоголки?».

Также люди пишут о том, что в магазинах продается спирт «люкс, очень хорошо очищенный». «Это не тот спирт, который в аптеке, это класс люкс (очень хорошо очищенный от вредных примесей). Аптечный спирт существенно ниже классом качества и не пригоден, в принципе, для приема внутрь», – пишет Сергей.

Читайте также: