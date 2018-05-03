В Горловке водитель сбил двоих детей и скрылся с места ДТП. Новости

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) во вторник, 1 мая, автомобиль сбил двоих несовершеннолетних и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в «полицию» об аварии сообщили из больницы, куда для оказания медицинской помощи были доставлены пострадавшие. «Авария произошла 1 мая в 19:30 в Центрально-Городском районе Горловки возле водоема "Желтые пруды". Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на двух детей 12-ти и 4-х лет, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП дети-пешеходы получили телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Виновника ДТП разыскивают.